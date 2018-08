Hannover

Folgenschwerer Unfall in der Eilenriede: Ein 45 Jahre alter Mann war am Montag gegen 16.40 Uhr mit seinem Trekkingrad vom Bischofsholer Damm in Richtung Kaulbachstraße unterwegs. Auf dem Weg überholte er einen 28-jährigen Mountainbikefahrer. Dabei kam er mit seinem Lenker gegen den Lenker des anderen Rades, sodass er stürzte. Dabei verletzte sich der 45-Jährige schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 28-Jährige konnte einen Sturz gerade noch vermeiden.

Von RND/sbü