Hannover

Eine junge Frau ist in der Nacht zu Mittwoch in der Oststadt von einem unbekannten Mann belästigt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, überfiel der Unbekannte die 26-Jährige an der Ecke Wedekindstraße/Am Holzgraben an. „Er näherte sich von hinten, hielt ihr den Mund zu und fasste ihr an die Brust“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Die 26-Jährige konnte sich durch eine ruckartige Bewegung aus der Umklammerung befreien „und schlug mit der rechten Faust gegen das Kinn des Angreifers“.

Dadurch taumelte der mit einer hellen Sturmhaube maskierte Räuber nach hinten, entriss der 26-Jährigen die Handtasche und ergriff die Flucht in Richtung Kleine Pfahlstraße. Die Polizei fahndet nach dem Täter und ermittelt wegen Raub. Möglicherweise wird die Tat aber auch als sexuelle Belästigung eingestuft. Es sei nicht auszuschließen, dass der Unbekannte etwas anderes vor hatte – und bloß wegen der Gegenwehr in die Flucht geschlagen wurde.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine schmale Statur. Beim Überfall trug er eine dunkle Jeans, eine dunkle, Jacke und eine helle Basecap. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer (0511) 109 27 17.

Von pah