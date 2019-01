Hannover

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch einen 25-Jährigen an der Stöckener Straße überfallen und bewusstlos geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 1.30 Uhr nahe der Stadtbahnhaltestelle Freudenthalstraße. „Er wollte eigentlich eine Bahn nehmen und stellte fest, dass um die Uhrzeit keine mehr fährt“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Wenige Minuten später sei das Opfer von hinten niedergeschlagen worden und blieb daraufhin reglos liegen. Der Räuber erbeutete Bargeld und ließ sein bewusstloses Opfer zurück, eine Täterbeschreibung gibt es nicht.

Als der 25-Jähriger wieder zu sich gekommen war, irrte er offenbar zunächst durch den Stadtteil. Wie lange der junge Mann ohnmächtig war, ist nicht klar. Erst um 3 Uhr gelangte er zur mehr als einen Kilometer entfernten Feuerwache 2 an der Klappenburg und bat um Hilfe. „Es ist noch völlig unklar, was der 25-Jährige in der Zwischenzeit gemacht hat und ob er zielstrebig dort hingegangen ist“, so Heilmann. „Wir konnten den Verlauf bislang nicht rekonstruieren.“

Da der junge Mann verletzt war, brachte ihn der Rettungsdienst umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Heilmann: „Er wird derzeit stationär behandelt.“ Die Ermittler der Polizeiinspektion West bitten Zeugen des Überfalls, sich unter Telefon (0511) 109 39 20 zu melden.

Von pah