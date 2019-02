Hannover

Ein Räuber hat am Donnerstag die Netto-Filiale an der Ecke von Pelikan- und Podbielskistraße in der List überfallen. Der Unbekannte hatte den Supermarkt kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr betreten. Dort begab sich der Räuber laut Polizei zielstrebig direkt zur Kasse, bedrohte einen 21-jährigen Angestellten und forderte Geld. „Dann lief der Unbekannte mit seiner Beute ins Freie und in Richtung Eilenriede davon“, sagt Behördensprecherin Antje Heilmann.

Die Polizei leitete zwar umgehend mit mehreren Streifenwagen eine Suche nach dem Unbekannten ein, doch die Beamten konnten ihn nicht mehr ausfindig machen. Der südländisch aussehende, deutsch sprechende Räuber soll etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat dunkle, kurze, lockige Haare, zur Tatzeit trug der Mann eine dunkle Jogginghose und eine dunkle Kapuzenjacke. Sein Gesicht hatte er während des Überfalls mit einem Schal von Hannover 96 verdeckt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 55 55.

Von pah