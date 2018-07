Hannover

In Oberricklingen hat ein Unbekannter am Freitag eine Spielhalle an der Göttinger Chaussee überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohte der Räuber den alleine anwesenden Angestellten gegen 7 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand und forderte Bargeld. „Nachdem der 67-jährige Mitarbeiter der Aufforderung nachgekommen war, floh der Mann mit der Beute“, sagt Polizeisprecher André Puiu. Der Gesuchte ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und spricht deutsch mit Akzent. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und dunkle Handschuhe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von pah