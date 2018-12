Hannover

Zwei Unbekannte haben am Sonnabend einen Pizzaboten an der Leuschnerstraße (Mühlenberg) überfallen. Die Täter hatten zuvor bei einem Bringdienst bestellt und sich das Essen gegen 23 Uhr zur Hausnummer 22 liefern lassen. Auf der Straße kam sofort ein Mann auf den 44-Jährigen zu und tat so, als wollte er die Bestellung bezahlen. Als der Pizzabote das Wechselgeld suchte, „schlug ihm der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Während der 44-Jährige zu Boden ging, kam ein Komplize des Angreifers hinzu und griff nach dem Portemonnaie des Opfers. Anschließend flohen die Männer Richtung Kurt-Willkomm-Weg.

Der Angreifer ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine sportliche, kräftige Statur. Der Mann hat ein rundliches Gesicht sowie einen dunklen Teint, zur Tatzeit trug der Gesuchte eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit Kapuze. Sein Komplize ist etwa 1,85 Meter groß und war ebenfalls mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Hinweise zu den Räubern erbittet die Kriminalpolizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von pah