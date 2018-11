Hannover

Kurz vor 3 Uhr ist bei einem Lastwagen auf der A2 bei Langenhagen ein Reifen geplatzt. Das Gespann fuhr daraufhin in die Leitplanke, Betriebsstoffe liefen aus. Deshalb musste die Abfahrt Langenhagen in Richtung Berlin gesperrt werden. Autofahrer mussten auf die Ausfahrt Hannover-Bothfeld ausweichen. Das führte im Berufsverkehr am Morgen zu großen Behinderungen, der Stau war zeitweise zehn Kilometer lang. Die Ausweichstrecken war ebenso überlastet.

Gegen 8.30 Uhr konnte zumindest eine Spur der Ausfahrt Langenhagen wieder freigegeben werden.

Von sbü/RND