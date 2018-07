Hannover

Ein 40-Jähriger ist am Donnerstagabend im Sahlkamp überfallen worden. Ein Unbekannter hatte den Mann gegen 19 Uhr an der Straße Holzwiesen in Höhe der Sparkasse vom Fahrrad getreten und forderte die Geldbörse. „Da sich der 40-Jährige der Aufforderung widersetzte, trat der Angreifer auf ihn ein“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Mit dem Portemonnaie als Beute floh der Räuber in Richtung Stadtbahnhaltestelle Tempelhofweg.

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und sportlich. Der hat dunkle, lockige Haare, einen Dreitagebart und ein Tattoo am rechten Unterarm. Zur Tatzeit trug er ein Deutschlandtrikot, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe. Hinweise erbittet die Polizei (0511) 109 27 17.

Von Peer Hellerling