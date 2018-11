Hannover

Im Erdgeschoss von Kaufhof an der Seilwinderstraße eröffnet am Donnerstag, 22. November, ein sogenannter Pop-up-Store des New Yorker Outlets „Saks off 5th Avenue“. Auf 800 Quadratmetern verkauft das Unternehmen dann Mode, Schuhe, Sonnenbrillen und Taschen. Die Designerware ist nach Angaben von Saks bis zu 60 Prozent günstiger. Es gibt keine kompletten Kollektionen, sondern ausgewählte Produkte und Einzelstücke.

Saks hat seit Sommer 2017 bereits Standorte in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Heidelberg, Bonn, Rotterdam und Amsterdam.

Wie lange der Pop-up-Store in Hannover bleibt, teilte das Unternehmen nicht mit. Er ist während der üblichen Öffnungszeiten von Kaufhof geöffnet.

Von sbü/RND