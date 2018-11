Hannover

Im Hauptbahnhof hat sich am frühen Morgenstunden eine größere Schlägerei ereignet. Nach Polizeiangaben waren vier Männer auf einen Kontrahenten losgegangen, dieser wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 4.50 Uhr am Hinterausgang auf der unteren Ebene in Höhe der Rolltreppen. Zunächst wurde vermutet, es sei auch ein Messer involviert gewesen. „Dies bewahrheitete sich am Ende aber nicht“, heißt es seitens der Polizeileitstelle auf HAZ-Anfrage.

Der Verletzte musste vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Polizei gelang es, die Mehrzahl der Angreifer zu fassen. „Lediglich einer war bei unserem Eintreffen schon weg“, sagt ein Beamter aus der Leitstelle. Gegen die Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In unmittelbarer Nachbarschaft des Hauptbahnhofs wurde bloß Stunden zuvor ein 39-jähriger Mann niedergestochen. Ein Fußgänger entdeckte den lebensgefährlich verletzten Mann am Sonnabend kurz nach 19 Uhr auf dem Gehweg der Fernroder Straße nahe der Drogenhilfestation Stellwerk. Ihm war mit einem Messer in den Oberkörper gestochen worden, trotz Notoperation starb der 39-Jährige wenig später im Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Von pah