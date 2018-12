Hannover

Im Vorfeld der Partie von Hannnover 96 gegen Fortuna Düsseldorf haben sich mehrere Menschen auf dem Stadiongelände geprügelt. Die Polizei musste einschreiten und 35 Personen in Gewahrsam nehmen. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Der Vorfall ereignete sich demnach noch vor Anpfiff gegen 14.50 Uhr am Nordeingang der HDI-Arena. „Statt des Spiels erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs“, teilte die Ermittlungsbehörde via Twitter mit. Laut Sprecher Sören Zimbal habe es sich offenbar um eine Auseinandersetzung unter 96-Anhängern gehandelt, Düsseldorf-Fans seien nicht involviert gewesen.

Ob neben Landfriedensbruch noch weitere Straftaten wie beispielsweise Körperverletzungen begangen wurden, ist momentan noch offen. Ebenso der Grund für die Schlägerei ist unklar. „Derzeit werden die Personalien der Beteiligten erfasst und die Vorgänge weiter ausgewertet“, so Zimbal. Gleichzeitig bitten die Ermittler Zeugen, etwaiges Videomaterial von der Schlägerei zur Verfügung zu stellen. Die Polizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 39 20.

Die Schlägerei war nicht der einzige Zwischenfall bei der Heimpartie gegen Düsseldorf. Die Gästefans hatten zum Anpfiff Pyrotechnik im Stadion gezündet. Die Polizei forderte die Anhänger auf, dies zu unterlassen. „Ihr gefährdet euch und andere!“, hieß es dazu auf Twitter.

Von pah