Hannover

Für besseren Klimaschutz und gegen die Klimapolitik der Bundesregierung sind am Freitagmittag mehrere Hundert Schüler in Hannover auf die Straße gegangen. Die Veranstalter hatten zunächst mit 500 Teilnehmer gerechnet, die Polizei schätzte am Mittag 2300 Personen. Der Demonstrationszug startete am Kröpcke und zog zum niedersächsischen Landtag. Das niedersächsische Kultusministerium wies unterdessen in Hannover darauf hin, dass ein solcher Protest im Grundsatz nach dem Ende des Schulunterrichts stattfinden müsse.

„Wir begrüßen das Engagement der Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz sehr“, sagte eine Sprecherin von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). Doch obwohl sie sich für ein schützenswertes Anliegen einsetzten, lägen die Voraussetzungen für eine Beurlaubung vom Unterricht nicht vor. Zwar könne dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit ein Vorrang vor dem staatlichen Bildungsauftrag eingeräumt werden. In diesem Fall müsse dies aber die jeweilige Schulleitung zuvor erlauben.

Viele Schüler in Hannover wollen das nicht gelten lassen. „Wir müssen unsere Pflicht nicht erfüllen, wenn die Erwachsenen ihren Job beim Klimaschutz nicht machen“, sagt ein Demo-Teilnehmer. Viele haben zudem nach eigenen Angaben ihre Demo-Teilnahme mit Eltern und Lehrern abgesprochen und dafür Zustimmung erhalten.

Die internationale Bewegung „Fridays for Future“ setzt sich vor allem für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und den Ausstieg aus der Kohleenergie ein, sagte die Organisatorin der Proteste in Hannover, Lou Töllner. Vorbild für die Streikenden ist die 15-jährige Schwedin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigem Schulstreik internationale Aufmerksamkeit erlangte. In Australien und den USA seien ihr bereits Tausende junge Menschen gefolgt, erläuterte Töllner.

In Bremen zählte die Polizei rund 400 Demonstranten. Proteste waren auch in Braunschweig, Hildesheim, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Stade geplant. In Hannover wollte sich auch die Grüne Jugend den Protesten für den Klimaschutz anschließen.

Von Saskia Döhner und Heiko Randermann