Hannover

Die Sonne lacht, der Himmel ist blau – und genauso soll das Wetter auch am ersten Schützenfest-Wochenende des Jahres werden. Perfekte Voraussetzungen für zahlreiche Besucher, die Lust haben auf Fahrgeschäfte und Schützentradition.

Die wichtigsten Termine am ersten Schützenfest-Wochenende

Vom 29. Juni bis zum 8. Juli 2018 findet wieder das weltgrößte Schützenfest im Herzen Hannovers statt. Das beliebte Volksfest beginnt traditionell mit der Bruchmeisterverpflichtung im Neuen Rathaus am Freitagabend um 19 Uhr, wobei die Fahrgeschäfte schon um 14 Uhr ihren Betrieb aufnehmen. OB Schostock sorgt mit dem Fassbieranstich um 20.30 Uhr in der Festhalle Marris für einen weiteren Traditionstermin. Wer nicht nur Zaungast, sondern auch mit dabei sein will, wenn es zu Haxe, Hähnchen und Schnitzel Bier vom Stadtoberhaupt gibt, der sollte spätesten um 19 Uhr in der Festhalle Marris sein. Ein Highlight in diesem Jahr ist die Motorradshow und Hochseilakrobatiknummer der Geschwister Weisheit. Für drei Termine ist die Artistenfamilie Gotha auf dem Platz zu Gast, um eine exklusive Motorradshow mit Ballerkalle und Ballerina über den Köpfen der Menschen aufzuführen. Der höchste Artistenmast der Welt dient einem Artisten der Familie als Bühne für einen spektakuläres Trompeten-Solo in 62 Metern Höhe. Die Show der Hochseilakrobaten Weisheit findet am Sonnabend, den 30. Juni um 18 und 21 Uhr statt und am Sonntag, den 1. Juli um 17 Uhr. Am Sonntag ab 10 Uhr morgens schlängelt sich der 12-Kilometerlange Schützenausmarsch durch die Innenstadt von Hannover. 15000 Beteiligte aus Schützenvereinen sowie Fanfaren- und Musikkorps werden zum Event des Jahres erwartet. Start des Ausmarsches ist beim Neuen Rathaus. Neu in diesem Jahr ist die Bulli-Parade mit historischen Fahrzeugen von Volkswagen. Acht Hippie-Busse werden in diesem Jahr erstmalig mit den Schützen durch die Stadt ziehen. Bei der Ankunft auf dem Schützenplatz wird das Ereignis in der Festhalle Marris mit einer Bierzeltgaudi gefeiert.

Von Marleen Gaida