Hannover

In Marienwerder hat sich zwischen Jädekamp und Wissenschaftspark ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Feuerwehr hat eine Stadtbahn einen Lastwagen erfasst. Einsatzkräfte sind bereits am Unfallort eingetroffen. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Zur Galerie Zwischen den Haltestellen Jädekamp und Wissenschaftspark hat es einen schweren Unfall gegeben.

Der Schienenersatzverkehr, der für die Stadtbahnlinie 4 eingerichtet wurde, kann die Haltestellen Pascalstraße und Lauckerthof nicht anfahren. Auch die Haltestelle Jädekamp kann voraussichtlich nicht angefahren werden. Der Ersatzverkehr startet ab Stöcken.

Von Ingo Rodriguez