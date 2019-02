In der Region Hannover haben sich am Wochenende mehrere schwere Unfälle ereignet. Auf der B 6 zwischen Neustadt und Garbsen und in Kaltenweide erlitten zwei Männer lebensgefährliche Verletzungen. Bei Hämelerwald stießen fünf Fahrzeuge zusammen. Vor der Oper in Hannover verwechselte ein Autofahrer Gas und Bremse.