Hannover

Das neue Böllerverbot in Hannover hat zu einer ungewöhnlich ruhigen Silvesternacht in der Innenstadt geführt. Die Polizei lobte, dass die Feiernden sich weitgehend an das Verbot hielten. Allerdings wurde auch ein Polizist durch einen Feuerwerkskörper verletzt – ausgerechnet in der Verbotszone.

Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gefährlichen Situationen durch teils absichtlich auf Menschen gefeuerte Böller gekommen war, hatte die Stadt Hannover in diesem Jahr erstmals an Böllerverbot für die City verhängt. Feiernde durften nicht nur keine Feuerwerkskörper zünden, sondern auch keine dabei haben. Wer doch welche mit führte, dem Namen die Polizei die Böller ab und entsorgt sie in mit Wasser gefüllten Tonnen. Kurz vor Mitternacht waren laut Polizei schon rund 600 Böller in diesen Tonnen gelandet. Per Lautsprecherwagen informierte die Polizei ab 20 Uhr darüber, dass das Böllern in der Innenstadt verboten sei.

Zur Galerie Trotz Böllerverbot in der Innenstadt hat Hannover den Jahreswechsel bunt gefeiert.

Insgesamt aber blieb die Lage ruhig. Auf Twitter schrieb die Polizei gegen 0.30 Uhr: „Schon in der ersten Stunde des neuen Jahres loben wir, denn es klappt wirklich gut damit, dass ihr euch an das Feuerwerkverbot in Teilen der Innenstadt von Hannover haltet.“ Allerdings sei in der Bahnhofstraße ein Kollege mit einem Böller beworfen worden. Der Tatverdächtige sei ermittelt, twitterte die Polizei. Ein weiterer Polizeibeamter sei angegriffen und verletzt worden, nachdem er bei einer gefährlichen Körperverletzung an der Schmiedestraße dazwischen gegangen war.

Party im Brauhaus

Zur Galerie Livemusik, Tanzen, Spaß –einige Eindrücke von der Silvesterparty im Brauhaus Ernst August.

Ein Klassiker ist die Silvesterparty im Brauhaus. Auch an diesem Jahreswechsel gab es dort wieder Live-Musik.

Letzte Feier im Wasserturm

Zur Galerie Silvester mit Star-DJ: Einige Eindrücke von der Part im Wasserturm.

Nach sieben Jahren als außergewöhnliche Partylocation ist nun Schluss. Ein letztes Mal wurde am Wasserturm getanzt und gefeiert – und ganz nebenbei auch noch ins neue Jahr gestartet. Star-DJ Alle Farben legte auf.

Feier im HCC

Zur Galerie Musik in drei Sälen – einige Impressionen von der Silvesterparty im HCC.

Die größte Party zu Silvester fand auch in diesem Jahr im Congress-Centrum Hannover statt. Viele Gäste feierten bis tief in die Nacht im Kuppel-, Leibniz- oder dem Runden Saal.

Von RND