Hannover

Die Üstra richtet am Sonntag, 25. November, ab 16 Uhr in Hannover-Döhren auf der Strecke der Stadtbahnlinie 8 zwischen der Haltestelle Peiner Straße und dem Endpunkt Messe/Nord einen Schienenersatzverkehr ein. Grund für die Maßnahme sind notwendige Bauarbeiten an den Gleisen im Verlauf der Garkenburgstraße. Die Arbeiten sollen bis zum Betriebsschluss andauern. Deshalb fahren die Bahnen der Linie 8 nur zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Peiner Straße. Von dort fahren bis zum Endpunkt Messe/Nord Ersatzbusse, die auf dem Weg dorthin an allen regulären Stationen der Stadtbahnlinie 8 anhalten. Damit auch alle Anschlüsse in Richtung Innenstadt erreichbar bleiben, fahren die Ersatzbusse in den Zeiträumen, in denen nur noch halbstündlich gefahren wird, fünf Minuten vor den bekannten Anschlusszeiten am Endpunkt Messe/Nord ab. Während der Bauarbeiten fahren die Stadtbahnlinien 2 und 8 von der Peiner Straße beide als Stadtbahnlinie 2 weiter bis zum Endpunkt Rethen.

Von Ingo Rodriguez