Hannover

Die Notreparatur an der Schnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße soll am Donnerstag wie geplant abgeschlossen werden. Wie Friedhelm Fischer, Leiter der Landesstraßenbaubehörde am Mittwoch auf HAZ-Anfrage mitteilte, liegen die Arbeiten „gut im Zeitplan“. Derzeit wird am Beginn der Brücke des Südschnellwegs in Richtung Sehnde die sogenannte Übergangskonstruktion zwischen Fahrbahndamm und Bauwerk ausgebessert, seit vergangener Woche Dienstag ist die Brücke daher in Richtung Osten komplett gesperrt.

Seit Dienstagvormittag ist die Schnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße Richtung Osten gesperrt. Bis zum Nachmittag kam es nur zu leichten Behinderungen, doch im Berufsverkehr mussten die Autofahrer bis zu 30 Minuten warten.

Mitte Dezember war es zu einem Ermüdungsbruch gekommen, die beschädigte Übergangskonstruktion stammte noch aus den 60er Jahren. Seither galt auf dem betroffenen Abschnitt Tempo 10, da die benötigten Ersatzteile für die Reparatur erst angefertigt werden mussten. Die jetzigen Ausbesserungsarbeiten sollten ursprünglich bloß bis einschließlich vergangenen Sonntag andauern, doch wegen unvorhergesehener weiterer Schäden wurde die Bauzeit bis diesen Donnerstag verlängert. Im Gegenzug fiel die für das vergangene Wochenende geplante Vollsperrung der Brücke in beide Richtungen weg.

Freigabe möglichst zum Berufsverkehr

Laut Behördenleiter Fischer wurden am Mittwoch wieder die Lamellen der Übergangskonstruktion eingesetzt, anschließend sollten die Abdichtungen und der Wiederaufbau der Mittelschutzwand zwischen beiden Fahrtrichtungen folgen. „Wir versuchen, möglichst zum einsetzenden Berufsverkehr am Donnerstagmorgen fertig zu sein“, so Fischer. Der Südschnellweg wird täglich von rund 60.000 Fahrzeugen genutzt. Das schlechte Wetter der vergangenen Tage habe keine negativen Auswirkungen auf die Bauzeit gehabt, die Kosten werden auch trotz der längeren Bauzeit weiter mit rund 40.000 Euro angegeben.

Darüber hinaus laufen weiterhin die Planungen für die bereits angekündigte zweite Baustelle, um alle vier Übergangskonstruktionen der maroden Brücke auszutauschen. So soll das Bauwerk bis zu seinem Abriss im Jahr 2023 durchhalten. Die Landesstraßenbaubehörde befinde sich mit den Firmen in Gesprächen, wie schnell die Arbeiten beginnen können. „Sie werden definitiv in der Ferienzeit stattfinden“, sagt Fischer. Möglicherweise könnte es schon zu Ostern losgehen, doch das hänge von der Herstellungszeit der Ersatzteile ab. „Es sind alles Sonderanfertigungen“, sagt Fischer. Er schätzt, dass diese weitere Maßnahme „einen mittleren, sechsstelligen Betrag“ kosten wird.

Von Peer Hellerling