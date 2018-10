Hannover

Auf der Autobahn 2 Richtung Berlin steht ein Tanklastwagen in Flammen. Die schwarze Rauchsäule ist kilometerweit sichtbar, der Brand brach gegen 15.40 Uhr am Kreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Dortmund aus. Möglicherweise war laut Polizei ein Verkehrsunfall die Ursache für das Feuer. Dies sei aber noch nicht abschließend geklärt. Auch über die Zahl möglicher Verletzter ist zurzeit nichts bekannt. Die Feuerwehr Lehrte ist am Unfallort im Einsatz, außerdem hat die Feuerwehr Hannover Einheiten zur Unterstützung auf die Autobahn entsandt – darunter ein Großtanklöschfahrzeug.

Laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) herrscht am Unfallort Explosionsgefahr. Ein Risiko für umliegende Wohngebiete bestehe laut Polizei aber nicht, diese seien ausreichend weit im Einsatzort entfernt. Die A 2 ist in dem Bereich in beide Richtungen komplett gesperrt. Es wird gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren – unter anderem über die Umleitungsroute 24. Der Verkehr auf der Autobahn 7 ist durch das Feuer nicht beeinträchtigt.

Von pah