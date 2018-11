Hannover

Ein Überfall auf eine Tankstelle in Oberricklingen und ein gescheiterter Raubversuch in einer Bäckereifiliale in Badenstedt stehen kurz vor der Aufklärung: Nach einer Fahndung mit einem Phantombild und mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung hat sich ein 38-jähriger Mann am Mittwochnachmittag in Begleitung seines Anwalts beim Amtsgericht Hannover gestellt. Das hat jetzt die Polizei mitgeteilt. Der mit einem Haftbefehl gesuchte Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Mann soll in der vergangenen Woche am Montagabend an der Göttinger Chaussee in Oberricklingen eine Tankstelle überfallen haben und nach einem Griff in die Kasse mit den erbeuteten Einnahmen geflüchtet sein. Wegen dieser Tat hatte die Polizei seit gut einer Woche mit einem Phantombild öffentlich nach dem Verdächtigen gesucht. Nach der Veröffentlichung gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein. Der 38-Jährigen Mann ohne festen Wohnsitz steht deshalb nun auch im dringenden Verdacht, ebenfalls in der vergangenen Woche, am Donnerstagabend, eine Bäckerei an der Badenstedter Straße überfallen zu haben. Eine 54-jährige Mitarbeiterin, die er bei dem gescheiterten Raubversuch vor seiner Flucht mit einem Messer bedroht hatte, erkannte den mutmaßlichen Täter auf dem Phantombild ebenfalls wieder. Der Verdächtige muss sich nun wegen beider Taten vor Gericht verantworten.

Von Ingo Rodriguez