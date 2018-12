Hannover

In Hannover ist ein Fahrradfahrer auf der Bergfeldstraße in Oberricklingen mit einem Taxi zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 49-Jährige krachte am frühen Freitagmorgen zuerst auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und wurde dann zu Boden geschleudert, wie ein Polizeisprecher sagte. Es sei nicht klar, wer der beiden Verkehrsteilnehmer schuld sei. Laut Polizeiangaben erlitt der Radfahrer unter anderem ein Schädelhirntrauma.

Von RND/lni