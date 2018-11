Hannover

Die Bundespolizeidirektion Hannover warnt „aus gegebenem Anlass“ vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Ermittler der Behörde ausgeben. Nach Angaben von Sprecherin Britta Sell berichten seit Montagmittag mehrere Menschen in Hannover davon, von vermeintlichen Bundespolizisten angerufen worden zu sein. Während der Telefonate fragten die Trickbetrüger nach Wertgegenständen und Bargeld. In mindestens neun Fällen wurde sogar die Rufnummer gefälscht, sodass der Angerufene den Eindruck gewinnen konnte, mit der echten Bundespolizei zu telefonieren. Die Praktik wird Call-ID-Spoofing genannt.

In diesem Zusammenhang weist Behördensprecherin Sell darauf hin, dass die Bundespolizei am Telefon „keine Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrungsorte von Wertgegenständen erfragt“. Die Anrufe dienen einzig dem Ziel, Einbrüche vorzubereiten oder auf andere Art und Weise an das Geld der Opfer zu gelangen. Immerhin: Keiner der Angerufenen in Hannover ist auf den Betrug hereingefallen. Am Telefon sollte deshalb niemals etwas preisgegeben werden. Stattdessen bittet Bundespolizistin Sell, die Betrugsvorfälle bei der Bundespolizei oder in jedem anderen Revier anzuzeigen.

Von pah