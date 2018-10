Hannover

Die Polizei warnt vor einer neuen Masche von Trickdieben, die gegenüber ihren Opfern behaupten, „Altgeräte und Altkleider kaufen zu wollen“, so Behördensprecherin Martina Stern. Ein solcher Vorfall habe sich demnach am Dienstag im Stadtteil Bothfeld ereignet, die Täter erbeuteten dabei wertvollen Schmuck. Ein Trickdieb hatte gegen 12.45 Uhr an der Tür eines Einfamilienhauses am Heilsberger Weg geklingelt, um angeblich nicht mehr benötigte Sachen abzukaufen. Der Rentner erzählte dem Mann daraufhin von einer alten Schreibmaschine und bat ihn, mit in den Keller zu kommen.

„Dort verwickelte ihn der Trickdieb in ein Gespräch und fragte nach allerlei Dingen“, so Stern. Unter anderem erwähnte der Betrüger alte Herrenanzüge, woraufhin der Senior im Obergeschoss nachsah – der vermeintliche Käufer sollte im Keller warten. Stern: „Daran hielt sich der Täter aber nicht und stand plötzlich hinter ihm.“ Nach einer weiteren Diskussion sei der Verdächtige wieder heruntergegangen und als der Rentner später folgte, war der Trickdieb verschwunden. „Da bemerkte das Opfer auch, dass eine Schmuckkiste fehlte“, so Stern. Die Gegenstände darin hatten einen Wert von rund 70.000 Euro.

Der Trickdieb wird als 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Der Mann sprach Hochdeutsch und trug nach Erinnerungen des Rentners eine grünfarbene Steppjacke. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55.

Von pah