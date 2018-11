Hannover

Mit einem Vorwand hat sich am Mittwoch ein bislang unbekannter Trickbetrüger in Bothfeld Zutritt zur Wohnung einer 80-jährigen Frau verschafft und dort einen hochwertigen Mantel sowie Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 11.30 Uhr vor der Tür der Wohnung am Dölfesweg gegenüber der Seniorin behauptet, er wolle alte Kleidung kaufen. Die 80-Jährige ließ den etwa 50 bis 60 Jahre alten Fremden daraufhin in ihre Wohnung, um dem mutmaßlichen Käufer verschiedene Textilien zu zeigen. Nachdem der Mann die Frau gebeten hatte, für den Transport eines hochwertigen Mantels eine Tüte zu holen, nahm er in ihrer Abwesenheit auch eine größere Menge Schmuck an sich. Anschließend verabschiedete sich der vermeintliche Ankäufer mit dem Mantel in einer Tüte und gab vor, Geld holen zu müssen. Er kam jedoch nicht wieder zurück. Erst später bemerkte die 80-Jährige auch den Diebstahl von verschiedenen Schmuckstücken.

Gestohlen wurde unter anderem eine auffällige gelb-goldene Brosche, die im Profil einen Pferdekopf darstellt. Die Mähne des Pferdes ist aus Brillanten gefertigt. Das Auge ist mit einem roten Diamanten dargestellt. Der gesuchte Trickdieb ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war er zur Tatzeit mit Jeans und einer Schirmmütze. Hinweise zu dem Gesuchten und zu der auffälligen Pferdebrosche werden unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegengenommen.

Polizei warnt vor Trickdieben Die Polizei ruft anlässlich steigender Anzahl von Trickdiebstählen zu vorsichtigem Verhalten auf. „Schauen Sie vor dem Öffnen der Tür, wer sich davor befindet. Und öffnen Sie die Tür mit vorgelegtem Sperriegel, wenn Sie den Besucher nicht kennen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Hannover. Demnach sei es ratsam, sich gegen zudringliche Besucher energisch zu wehren und um Hilfe zu rufen. Desweiteren rät die Polizei davon ab, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte Besucher sollten außerdem nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung gelassen werden. Häufige Ablenkungsmanöver seien die Bitte nach einem Glas Wasser, einer Tüte oder die Nutzung der Toilette. Weil Trickbetrüger oft mit Komplizen zusammenarbeiten, sei es wichtig, sich auch nicht durch ein Gespräch mit einem von zwei Besuchern ablenken zu lassen.

Von Ingo Rodriguez