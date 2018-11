Schon vor wenigen Tagen hatten sich im Raum Hannover mehrfach Trickbetrüger am Telefon als Bundespolizisten ausgegeben. Angesichts dieser neuen Version des Enkeltricks rät die Polizei dringend davon ab, am Telefon Angaben zu Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten zu machen. „Polizeibeamte erfragen personenbezogene Daten nie am Telefon! Gehen Sie in keinem Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein!“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Hannover. Demnach sei es dringend notwendig, bei unbekannten Besuchern sorgfältig die Polizeiausweise zu überprüfen und im Zweifel bei einer Polizeidienststelle nach den Mitarbeitern zu fragen. Außerdem rät die Polizei: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Dienststelle in Verbindung, wenn Sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten erhalten haben, oder wählen Sie den Notruf!“ Bankmitarbeiter werden außerdem dazu aufgerufen, bei Verdachtsfällen Kunden auch über diese Masche aufzuklären und vor Auszahlungen auffällig hoher Geldsummen die Polizei zu informieren.