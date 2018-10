Hannover

Vandalen haben in Limmer sechs geparkte Autos demoliert. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle bereits vergangene Woche in der Nacht zu Mittwoch. Die Unbekannten zerstörten die Außenspiegel der Fahrzeuge an der Weidestraße, mehrere Anwohner hatten sich am folgenden Morgen bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf rund 2000 Euro. Vermutlich demolierten die Täter die Fahrzeuge irgendwann zwischen 20 und 5.15 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 39 20.

Von pah