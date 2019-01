Hannover

Ein Unbekannter hat am vergangenen Donnerstag insgesamt sechs Fahrzeuge an der Stolzestraße in der Südstadt beschädigt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereigneten sich die Taten gegen 1.20 Uhr, ein 47-jähriger Anwohner hatte den dunkel gekleideten Täter noch bemerkt und den Notruf gewählt. Allerdings konnte der Verdächtige auf einem Fahrrad Richtung Sallstraße fliehen. Der Gesuchte hat an Autos der Marken VW, Audi, Mazda, Opel und Peugeot stets den linken Außenspiegel zerkratzt beziehungsweise verbogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 109 32 17.

Zuletzt wurden in Hainholz am 13. Januar ebenfalls sechs Autos beschädigt. Unbekannte demolierten auf dem Abschnitt zwischen den Straßen Auf dem Dorn und Am Hopfengarten jeweils die rechten Außenspiegel. Sie wurden abgerissen beziehungsweise nach hinten überdreht. Der Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

