Hannover

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in sechs Fällen, weil ein Unbekannter in Hainholz mehrere Fahrzeuge demoliert hat. Ein Zeuge hatte am Sonntag gegen 13 Uhr bemerkt, dass zwischen den Straßen Auf dem Dorn und Am Hopfengarten jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt worden war. „Einige wurden abgerissen, andere nach hinten hin überdreht“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann.

Unter den betroffenen Fahrzeugen ist unter anderem ein Mercedes Sprinter. Der Tatzeitraum soll zwischen Sonnabendnacht und Sonntagmittag liegen, der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 31 17.

Von pah