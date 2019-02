Hannover

Auf dem Messeschnellweg in Richtung Süden sind gegen 16.15 Uhr am Weidetorkreisel am Donnerstagnachmittag sieben Fahrzeuge zusammengestoßen. Nach ersten Informationen der Polizei Hannover sollen bei dem Unfall vier Menschen leicht verletzt worden sein. Offenbar war es an der Auffahrt zum Messeschnellweg zu einem Auffahrunfall gekommen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Direkt nach dem Zusammenstoß musste der Messeschnellweg in Richtung Süden komplett gesperrt werden, es bildete sich ein langer Stau. Inzwischen ist zumindest wieder eine Spur passierbar, sodass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden kann. Die Polizei empfiehlt Autofahrern dennoch, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wann der Messeschnellweg wieder frei befahrbar ist, ist derzeit noch unklar.

Von pah