Hannover

Autodiebe stehlen seit Anfang Dezember in der Südstadt und in Linden-Nord gezielt Volkswagen – überwiegend hatten es die Täter dabei auf den SUV-Typ Tiguan abgesehen. Inzwischen wurden bereits acht solcher Fahrzeuge entwendet, darüber hinaus zwei Golf und ein Touran. An einem Caddy scheiterten die Täter. Seit dieser Woche registrieren die Beamten auch gezielte VW-Diebstähle in Lehrte. Der Gesamtschaden wird nach Angaben der Polizei auf bereits 155.000 Euro geschätzt.

Erstmals schlugen die Diebe vergangene Woche Montag zwischen 19 und 23 Uhr an der Ahlemer Straße in Linden-Nord zu, anschließend „fast täglich“ in insgesamt sieben Straßen in der Südstadt. Darunter waren die Geibel- und Wilhelmstraße, An der Weide, Im Haspelfelde und die Lola-Fischel-Straße. Die Polizei rät daher, hochwertige Fahrzeuge nach Möglichkeit „nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports“ abzustellen, so Behördensprecher Philipp Hasse. Als Alternative empfiehlt er eine Garage oder zumindest einen Stellplatz „an gut beleuchteten und belebten Straßen“.

Darüber hinaus sollten Anwohner auf Autos mit auswärtigen Kennzeichen achten, die mehrmals langsam durch die Straße fahren. „Man sollte das Nummernschild notieren und die Polizei alarmieren“, rät Hasse. Auch Menschen, die geparkte Autos fotografieren, sollten Verdacht erregen. Hasse: „Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.“ Vorsorglich sollte zudem jeder Autofahrer darauf achten, dass ihr Fahrzeug das Abschließen per Funkfernbedienung mit einem Blinken quittiert. Oft versuchen Diebe, das Funksignal zu stören, damit der Wagen offen bleibt.

Von pah