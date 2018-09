Hannover

Rund um den Fiedelerplatz in Döhren werden seit Monaten mutwillig Autos zerkratzt. Die Polizei verzeichnet seit Ende Juni insgesamt 40 Fälle, allein am vergangenen Wochenende kamen zehn weitere Sachbeschädigungen dazu. „Wir suchen dringend Zeugen“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse. Das Motiv der Täter ist völlig unklar: „Wir haben keine Hinweise, was hinter den Sachbeschädigungen stecken könnte.“ Die Vandalen zerkratzen die unterschiedlichsten Fabrikate, vom Kleinwagen bis zum Familienauto ist alles dabei. Außerdem trifft es immer andere Besitzer.

Rund um den Fiedelerplatz in Döhren sind am Wochenende zehn Autos zerkratzt worden. Quelle: Polizei

Die jüngsten Sachbeschädigungen meldeten mehrere Anwohner am vergangenen Sonnabend. Eigentümer und Polizei gehen davon aus, dass die Täter in der Nacht davor aktiv waren. Dieses Mal traf es zehn Fahrzeuge der Marken Skoda, Seat, VW, Opel, Dacia und Kia. Die einzigen Gemeinsamkeiten zwischen allen 40 Taten: Die betroffenen Autos standen nahezu ausschließlich an der Wichmann-, Cäcilien- und Bernwardstraße. Und: „Die Kratzer ziehen sich immer auf der dem Gehweg zugewandten Seite entlang“, so Hasse. Bekennerschreiben oder Notizen an den Autos gibt es nicht.

Aufgrund der Vorgehensweise vermutet die Polizei, dass es sich um den oder die selben Täter handelt. „Das wäre ein sehr großer Zufall, wenn die Sachbeschädigungen nicht zusammenhängen“, sagt Hasse. Dass es sich jedoch um einen Groll über Falschparker handelt, schließen die Ermittler aus. „Alle Wagen waren ordnungsgemäß abgestellt“, sagt der Polizeisprecher. Vor zwei Wochen waren in Linden-Nord drei Fahrzeuge angezündet worden, die alle falsch geparkt waren. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Auch rund um den Fiedelerplatz schätzt die Polizei die entstandenen Lackschäden auf mehrere Tausend Euro. Unter den zerkratzten Autos waren beispielsweise ein VW Polo und ein Skoda Fabia sowie Octavia. „Vermutlich stammen sie von einem Schlüssel oder einem ähnlichen Gegenstand, der im Vorbeigehen am Auto entlang kratzt“, so Hasse. Die Polizei reagiert auf die Vandalen und fährt nun vermehrt Streife in Döhren. Gleichzeitig bittet die Inspektion Süd um Zeugenhinweise. Die Ermittler sind erreichbar unter Telefon (0511) 109 36 20.

Von Peer Hellerling