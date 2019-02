Hannover

Freispruch aus Mangel an Beweisen: 34 Jahre nach einem Einbruch mit anschließenden Schüssen auf einen Polizisten hat der 62-jährige Kosovo-Albaner Jakub S. das Landgericht Hannover am Freitag nach insgesamt fünf Prozesstagen als freier Mann verlassen. Die 13. große Strafkammer des Schwurgerichts sprach den Angeklagten vom Vorwurf des Mordversuches mit Verdeckungsabsichten und vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung frei. Zwar sei es erwiesen, dass der 62-Jährige gemeinsam mit einem Komplizen vor 34 Jahren den Einbruch begangen habe. Dass aber der Angeklagte die Schüsse auf den Polizisten abgegeben und den damals 24 Jahre alten Kriminalbeamten lebensgefährlich verletzt habe, sei nicht zweifellos nachweisbar, sagte die Richterin Hanni Pfeiffer in ihrer Urteilsbegründung.

Sein Komplize gilt zwar nach der Verhandlung als Hauptverdächtiger für den Mordversuch. Dieser war aber bereits am Tag der Tat vor 34 Jahren festgenommen und später wegen Diebstahls mit einer Waffe zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Damit ist seine Beteiligung an dem Verbrechen bereits juristisch rechtskräftig abgegolten. Das bis heute unter den Folgen der lebensgefährlichen Schüsse leidende Opfer der damaligen Tat zeigte sich nach dem Urteil empört: „Mein Vertrauen in die Rechtsprechung ist richtig gestärkt worden“, sagte der inzwischen 59-Jährige zynisch und verärgert.

Die Kugel steckt nach wie vor im Rücken des Kriminalbeamten, der vor gut 34 Jahren Opfer eines Einbrechers wurde. Quelle: Michael Zgoll

Der Prozess gegen den nun frei gesprochenen Angeklagten war in der vergangenen Woche eröffnet worden. Erst im August war der Tatverdächtige in Albanien aufgegriffen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Nach der Tat im Juni 1984 in Hannovers Innenstadt war dem Verdächtigen trotz eines internationalen Haftbefehls nicht auf die Spur zu kommen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden und die Staatsanwaltschaft keine Revision anstreben, wird Jakub S. sogar für die Folgen seiner rechtswidrigen Auslieferungs- und Untersuchungshaft finanziell entschädigt.

Zunächst suchte die Polizei nach dem falschen zweiten Mann - dem Bruder von Jakub S., der jetzt auf der Anklagebank sitzt. Quelle: Archiv

Von Ingo Rodriguez