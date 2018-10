Hannover

Am Engelbosteler Damm sind in der Nacht zu Montag vier Männer in ein Kleidergeschäft eingebrochen. Ein Anwohner hatte gegen 4 Uhr laute Knallgeräusche gehört und die Polizei gerufen. Die Beamten entdeckten in der Nähe zwei verdächtige Männer, die einen weißen Rucksack bei sich trugen. „Als sie den Streifenwagen bemerkten, ließen sie die Tasche zurück und ergriffen die Flucht“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse. In dem Rucksack befand sich Beute im Wert von etwa 8000 Euro.

Nahe einer Flüchtlingsunterkunft am Engelbosteler Damm konnten die Polizisten aber einen der beiden Verdächtigen stoppen. Der 26-Jährige soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach den drei weiteren Einbrechern wird gefahndet. Sie trugen zur Tatzeit Jeans und dunkle Kapuzenjacken. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 27 17.

Von pah