Hannover

Antisemitischer Zwischenfall am Holcaust-Mahnmal am Opernplatz: Die Polizei ermittelt gegen einen 19-jährigen Mann wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Er soll am Dienstagabend am Holocaust-Mahnmal frisch niedergelegte Blumenkränze mutwillig zerpflückt und dabei gegenüber Passanten antisemitische Parolen geäußert haben. Einsatzkräfte der Polizei seien wegen des Vorfalls am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr im Einsatz gewesen, bestätigt die Polizei. Erst einen Tag zuvor hatten am Montag bei einer Gedenkfeier der Region und der Stadt Hannover unter anderem Vertreter der jüdischen Gemeinden, der Kirchen sowie Regionspräsident Hauke Jagau und Oberbürgermeister Stefan Schostok am Mahnmal der Deportation von Juden aus Hannover nach Riga gedacht. Vor 77 Jahren waren 1001 jüdische Kinder, Frauen und Männer nach Riga deportiert worden, nur 69 von ihnen überlebten die Deportierung und die anschließende Verfolgung. Bei der Gedenkveranstaltung waren nach einer Schweigeminute auch frische Blumenkränze niedergelegt worden.

Der Sprecher der Grünen-Jugend Niedersachsen, Timon Dzienus, war Zeuge des antisemitischen Vorfalls und hat Anzeige erstattet. Quelle: Privat: Quelle Facebook

Die Polizei war anlässlich der mutwilligen Beschädigung der Kränze von Passanten und auch von dem Sprecher der Grünen-Jugend Niedersachsen,Timon Dzienus, gerufen worden. Dzienus berichtet im Internet über das soziale Netzwerk Facebook auch von üblen antisemitischen Parolen, die der 19-Jährige Beschuldigte bei der vorsätzlichen Beschädigung der Blumenkränze gerufen haben soll. „Ich habe Anzeige erstattet wegen Volksverhetzung, Relativierung von NS-Verbrechen und Beleidigung. Über den Vorfall bin ich krass entsetzt“, teilt der Sprecher der Grünen-Jugend mit.

Von Ingo Rodriguez