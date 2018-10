Hannover

Eine 27-jährige Fußgängerin ist am frühen Dienstagmorgen in Sahlkamp beim Überqueren der Straße von einem Taxi erfasst worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war die junge Frau ersten Erkenntnissen zufolge gegen 5.20 Uhr vom Zehlendorfweg aus in Richtung Stadtbahnhaltestelle unterwegs. Beim Versuch, die Straße Kugelfangtrift zu überqueren, betrat die Fußgängerin offenbar unvermittelt die Fahrbahn, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Ein 63 Jahre alter Taxifahrer erkannte die Frau in der Dunkelheit zu spät und konnte ihr nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß mit dem Touran wurde die Fußgängerin durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn auf einen Grünstreifen geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 um Zeugenhinweise.

Von Ingo Rodriguez