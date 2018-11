Hannover

In der Südstadt hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Laut Polizei hatte einer beiden Fahrer gegen 17.45 Uhr auf der Straße Am Jungfernplan an der Einmündung zur Lutherstraße die Vorfahrt des querenden Fahrzeugs missachtet. Dieses Autos wurde mit voller Wucht erfasst und kippte durch den Aufprall anschließend auf die Seite. Der Fahrer des Wagens war zunächst in seinem Auto eingeschlossen, konnte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die beiden leicht verletzten Autofahrer wurden laut Polizei von einem Rettungsdienst am Unfallort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens an den beiden Autos konnte die Polizei bislang noch nicht beziffern.

Von Ingo Rodriguez