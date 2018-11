Hannover

Rammstein geht 2019 auf Tour und gibt 27 Konzerte in Europa. Dabei machen die Brachial-Rocker auch in Hannover Station: Am 2. Juli treten sie in der HDI-Arena auf. Nun steht auch fest, wann der Kartenvorverkauf beginnt. Die Tickets können ab Donnerstag, 8. November, 10 Uhr bei eventim gekauft werden. Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ haben bereits ab Montag, 5. November, 10 Uhr die Möglichkeit, Karten zu erwerben. Allerdings sind diese Tickets kontingentiert.

Die Agentur MCT weist darauf hin, dass eventim die Tickets exklusiv vertreibt, nur für das Konzert in München gibt es eine Ausnahme. Karten von nicht autorisierten Händlern würden nicht zum Eintritt berechtigen. Pro Kunde sind maximal sechs Tickets erhältlich. Diese sind außerdem personalisiert, der Name des Bestellers ist auf die Tickets ausgedruckt und der Ausweis muss beim Einlass vorgezeigt werden. Ein Weiterverkauf ist nicht möglich.

Die Ticketpreise liegen zwischen 55 und 105 Euro plus Vorverkaufsgebühr.

Zur Galerie Mit Eminem, den Toten Hosen und vielen anderen Stars war 2018 bereits ein Highlight. 2019 stehen wieder einige spannende Konzerte an.

Von sbü/RND