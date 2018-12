Hannover

Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einem Kellerbrand an der Göttinger Straße in Linden-Süd gerufen worden. Nach Angaben von Sprecher Michael Hintz sind zurzeit zwei Löschzüge in Höhe der Hausnummer 44 im Einsatz. Über Verletzte oder die Schwere des Feuers ist zurzeit noch nichts bekannt.

Es ist bereits der zweite Kellerbrand an der Göttinger Chaussee während der diesjährigen Weihnachtsfeiertage. Bereits an Heiligabend mussten die Retter brennende Möbel löschen, die in einem Mehrfamilienhaus kurz vor dem Deisterkreisel in Flammen aufgegangen waren. Verletzt wurde niemand, das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Von pah