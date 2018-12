Hannover

Im dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Oststadt ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen, die Feuerwehr ist seit etwa 5 Uhr an der Kronenstraße im Einsatz. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Jörg Rühle ist der Brand in einer rückseitigen Wohnung ausgebrochen, die Einsatzkräfte mussten die Flammen zunächst nur über eine Drehleiter bekämpfen. „Außerdem ist ein Trupp unter Atemschutz über das Treppenhaus vorgerückt“, so Rühle. Bewohner wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt. Die 24 Mieter hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen und können sich in einem bereitgestellten Fahrzeug der Feuerwehr aufwärmen.

Eine Anwohnerin des Nachbarhauses berichtet, sie habe einen lauten Knall gehört. „Vom Balkon aus sah ich dann die Flammen und habe den Notruf gewählt“, sagt Christa Schlüter. Aus Sicherheitsgründen mussten die 84-Jährige und die zwölf weiteren Bewohner auch das Nachbarhaus verlassen. „Das ist ein ziemlicher Schreck“, so Schlüter. Was den lauten Knall und den Brand verursacht hat, ist noch unklar. Feuerwehrsprecher Rühle berichtet allerdings davon, dass im Innenhof Teile einer Heizungsabdeckung und Glasscherben liegen. „Möglicherweise wurden sie aus der Brandwohnung herausgeschleudert.“

Wie lange die Löscharbeiten noch dauern, ist offen. Bereits gegen 5.40 Uhr war das Feuer zwar unter Kontrolle, allerdings bekämpfen die Retter seitdem diverse Glutnester. Erschwerend kommt hinzu: „Die Decke zwischen dem zweiten und dritten Stock ist teilweise eingestürzt“, sagt Rühle. Deshalb löschen die Einsatzkräfte aus Sicherheitsgründen die Wohnung mittlerweile nur noch von außen. Gleichzeitig kontrollieren sie die umliegenden Räume, ob sich das Feuer möglicherweise noch weiter ausgebreitet hat.

Anwohnerin Elke Tietz (82) brachte den Einsatzkräften zum Aufwärmen eine Kanne Kaffee. Quelle: Peer Hellerling

Eine kleine Aufmunterung am Rande des Einsatzes bekamen die Feuerwehrleute von Elke Tietz. Sie wohnt einige Häuser weiter in der Kronenstraße und brachte den Helfern gegen 6 Uhr Kaffee vorbei. „Die Einsatzkräfte müssen eine Menge leisten“, sagt die 82-Jährige, die aktuell Geburtstag hat. Am Wagen der Einsatzleitung stellte sie einen Korb mit der Kanne und mehreren Tassen ab. Tietz: „Ein Schluck Warmes tut sicher gut.“

Von Peer Hellerling