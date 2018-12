Aus der Stadt Nordstadt - Zimmerbrand in Etablissement In Hannover hat am Donnerstagabend ein Appartement in einem Etablissement gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Mehrere leicht bekleidete Frauen mussten das Haus verlassen.

In einem Etablissement an der Striehlstraße ist am Donnerstagabend ein Brand in einem Appartement ausgebrochen. Quelle: Peer Hellerling