Langenhagen

Der Zoll hat am Flughafen Langenhagen eine Kuriersendung mit nicht geklariertem Goldschmuck entdeckt. „Die Anmeldung lautete auf Modeschmuck im Wert von sechs Euro“, sagt Hans-Werner Vischer vom Hauptzollamt Hannover. In Wirklichkeit hatte der Fund einen Wert von mehreren Tausend Euro. Das unscheinbare Päckchen war in Istanbul aufgegeben worden und gelangte per Luftpost über das belgische Lüttich nach Langenhagen.

Diamantringe aus der Türkei

Den Diamantringen und dem Goldschmuck lagen sogar die passenden Zertifikate bei, ein seitens des Zolls hinzugezogener Juwelier taxierte den Wert auf 3000 Euro. „Den Empfänger in Hamburg erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung“, sagt Vischer. „Der Schmuck wird sichergestellt.“ Die weiteren Untersuchungen übernimmt das Hauptzollamt Braunschweig.

Von pah