Hannover

Auf dem Messeschnellweg in Höhe des Weidetorkreisels kommt es wegen gleich zwei Unfällen im Berufsverkehr zu massiven Behinderungen. Laut Polizei ereigneten sich in beiden Fahrtrichtungen Zusammenstöße, mindestens eine Person wurde dabei leicht verletzt. Seit etwa 17.15 Uhr sind die Unfallstellen zwar wieder weitestgehend geräumt, allerdings gibt es Richtung Celle immer noch einen mehrere Kilometer langen Stau.

Während der Verkehr in Richtung Pferdeturm wieder reibungslos fließt, gibt es in der Gegenrichtung immer noch einen mehrere Kilometer langen Stau. Laut Polizei ist bislang nur eine Fahrspur wieder frei. Die Verkehrsmanagementzentrale empfiehlt bis auf Weiteres, nach Möglichkeit auf die Bundesstraße 65 und Autobahn 7 nach Hamburg auszuweichen. Autofahrer, die ab Laatzen in Richtung Norden wollen, sollten laut VMZ die B 443 und A 7 nutzen.

Bei den Unfällen hatten sich in Richtung Süden zwei Autos verkeilt, der Verkehr konnte dort einspurig vorbeigeführt werden. Nach Celle allerdings waren drei Fahrzeuge involviert, mindestens eine Person wurde leicht verletzt. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Weidetor vom Messeschnellweg geführt und konnte an der Auffahrt wieder zurück auf den Schnellweg. Die Ursachen für die Unfälle sind noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von pah