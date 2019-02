Hannover

Ein zwölfjähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen in Hannover-Badenstedt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Junge gegen 7.25 Uhr die Straße Am Soltekampe überqueren.

Zu diesem Zeitpunkt staute sich der Verkehr, weshalb der Zwölfjährige eine Lücke zwischen den Fahrzeugen nutzte und auf die Straße fuhr. Als er den anderen Fahrstreifen erreichte, wurde er frontal von dem aus seiner Sicht von rechts kommenden Auto eines 21-Jährigen erfasst und auf die Straße geschleudert. Offenbar hatte er das Fahrzeug nicht gesehen.

Junge wird in Klinik behandelt

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Fahrradfahrer unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Straße blieb bis 9 Uhr voll gesperrt. Auch Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr waren die Folge. Nach Schätzungen der Beamten beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 1700 Euro.

Nahezu zeitgleich erfasste am Mittwochmorgen eine Autofahrerin in Burgdorf einen neunjährigen Jungen auf dem Zebrastreifen vor der BBS – er wurde leicht verletzt.

Von RND/ewo