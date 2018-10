Hannover

„Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!“ – so dichtete einst Christian Friedrich Hebel. Wer an diesem Mittwochmorgen in Hannover unterwegs war, dürfte sich vielleicht so gefühlt haben. Nebel waberte über Wiesen, Felder und Gewässer, erst langsam brach sich die Sonne Bahn und drückte dem Tag dann doch ihren fast noch einmal sommerlichen Stempel auf. Der Fotograf Julian Stratenschulte war am Morgen in Hannover unterwegs und hat ein paar besonders stimmungsvolle Fotos gemacht.

Zur Galerie Zwischen Nebel und Sonnenschein: Bilder vom herbstlichen Hannover.

Nach dem regnerischen Monatsanfang sollen die Temperaturen bis zum Wochehende bei mindestens 20 Grad Celsius liegen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Ein großes Hochdruckgebiet beschert der Region Hannover in dieser Woche einen goldenen Oktober.

Die schönsten Herbst-Fotos der Leser

Zur Galerie Die HAZ sucht die schönsten Herbst-Bilder ihrer Leser

Von frs/RND