Hannover

Es ist der tägliche Kampf auf der „letzten Meile“ der Pakete zum Kunden: Lieferfahrzeuge dieseln die Stadtluft ein, verstopfen Straßen und blockieren Radwege, Paketboten versuchen verzweifelt, Nachbarn zu erreichen. Auswege aus dem drohenden Kollaps der City-Logistik hat jetzt ein zweitägiger „Kreathon“ gesucht, bei dem 110 Spezialisten aus betroffenen Unternehmen mit 30 Studierenden der Hochschule Hannover (HsH) in kleinen Teams ganz konkrete Lösungsansätze gesucht haben. Einzige Bedingung: Die Lösungen müssen konkret umsetzbar sein. „Es geht um Business-Pläne, nicht um Luftschlösser“, sagt Cheforganisator Christoph von Viebahn von der HsH.

17 Teams beim „Kreathon“ in Hannover

Die Aufgaben, die die insgesamt 17 Teams lösen mussten, waren von Unternehmen gestellt worden: von Bosch etwa oder von VWN oder DHL. So entwickelte das für VWN aktive Team „Zustellblitz“ Nano-Depots, also Paketstationen, die in jeder zweiten Stadtstraße stehen sollen und von allen Paketdienstleistern genutzt werden sollen, damit Kunden ihre Lieferungen dort ohne Aufwand abholen können. In leerstehenden Geschäften oder als künstlerisch gestaltete Container auf Parkplätzen könnten die Nano-Depots verhindern, dass Lieferwagen von Haus zu Haus fahren müssen. Das gab Applaus, aber leider keinen Preis.

Versa-Commerce erringt ersten Platz mit Ideen für lokalen Handel

Den ersten Platz errang das Team Versa-Commerce, das die Fragestellung einfach umdrehte. Dass immer mehr Pakete zugestellt werden müssten liege einzig daran, dass die Leute zu wenig lokal einkauften. Daran aber trage der örtliche Handel eine Mitschuld, der sich nicht zeitgemäß auf Kundenwünsche einstelle. Ihre Lösung: Kunden müssten bei der Suche nach Produkten im Internet sehen können, was im lokalen Handel verfügbar sei – dann ließe sich der Pullover oder die neue Kaffeemaschine für einige Stunden reservieren und könnten zeitnah abgeholt werden, statt sie aus gigantischen Logistikzentren am nächsten Tag anliefern zu lassen. Allerdings müssten lokale Händler dafür ein digitales Warenmanagement aufbauen – dafür will Versa-Commerce die Technik liefern. Das Projekt ist als Startup bereits in Vorbereitung.

Den zweiten Preis errang ein für die Stadt Hannover aktives Team „Smurlo“ (smart-urbane Logistik). Ihre Lösung: Die Stadt kennzeichnet Flächen am Straßenrand für Lieferfahrzeuge, auf denen diese exklusiv halten dürfen, dafür aber pro Minute einen Cent zahlen müssen. Das beseitige Verkehrschaos und befördere den Druck auf die Logistiker, intelligente Zustellsysteme zu schaffen,in denen etwa DHL, Hermes und andere bei der Zustellung kooperierten. Das Team um den städtischen Logikstikmanager Tim Gerstenberg darf seine Idee demnächst beim Bundesverband Logistik vorstellen.

Stadtbahnen als Pekatdienste? DHL-Team setzt Akzente

Mit dem dritten Preis wurde ein Team ausgezeichnet, das für DHL das Modell „Haltestellen Depot-Logistik“ ausgetüftelt hat, abgekürzt HDL, was im Internet für „Hab dich Lieb“ steht. Am Beispiel des Stadtverkehrs Bremen demonstrierte das Team, wie sich Pakete mit Straßenbahnwaggons in Stadtteile bringen und dort per Lastenrad weiterverteilen lassen.

HsH-Präsident Josef von Helden lobt: Alles sehr konkret

„Sehr konkret“ seien die Ideen der insgesamt 17 Teams, lobte Jurymitglied und HsH-Präsident Josef von Helden. Und VWN-Manager Josef Prang zeigte sich angetan von der kreativen Atmosphäre, die durch den Zusammenschluss von Firmenspezialisten und Studenten bei dem zweitägigen „Kreathon“ in den Räumen des Wirtschaftsberaters KPMG am Schiffgraben entstanden ist. Von den entwickelten Lösungen, da war sich die Jury einig, werde man noch einiges hören.

Ideen ganz analog Auch wenn beim innovativen „Kreathon“ viel von Hightech-Lösungen die Rede war, von smarter Datenverwertung und integrierten Logistikkonzepten, so haben die meisten Teams ihre Ideen bei der Abschlusspräsentation doch ganz analog gezeigt. Da wurde urbane Logistik anhand von Lego-Modellen demonstriert, wurden Trickfilme auf bunten Verkehrsteppichen gedreht, die sonst in Kinderzimmern liegen, kamen geklebte Pappmodelle zur Geltung. Es zeigte sich: Auch in der digitalen Welt macht erst das Analoge die Ideen anschaulich.

Von Conrad von Meding