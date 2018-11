Hannover

Vorweihnachtszeit und Märchen – das gehört einfach zusammen. Wie lassen sich in den dunklen Wintermonaten trübselige Gedanken besser vertreiben, als mit Geschichten voll Happy-End? Doch die Zeit vor Weihnachten müssen Kinder deswegen nicht vor dem Fernseher auf der Couch verbringen, denn Hannovers Bühnen locken besonders Kinder mit vielfältigen Märchen- und Fantasie-Inszenierungen an. Geschichten der Gebrüder Grimm haben die Schauspielgruppen genauso im Petto, wie Hits der Jugendbuchliteratur. Von Musicals über Puppentheater bis hin zu Opern und Theaterstücken reicht die Auswahl an Darbietungen in Hannover. Da kann sich eigentlich auch der größte Couch-Liebhaber nicht mehr auf dem Sofa halten.

GOP

Jim Knopf und der Lokomotivführer

Jim Knopf im GOP: Quelle: Michael Wallmüller

Im 7. GOP Weihnachtsmusical lässt das Ensemble Jim Knopf und seine Freunde lebendig werden. Die Geschichte von Michael Ende wurde mit neuen Liedern angereichert, aber auch die Klassiker fehlen nicht. Die Geschichte bleibt ebenfalls die altbekannte: Jim Knopf und sein Freund Lukas dem Lokomotivführer leben auf der kleinen Insel Lummerland. Als die Insel zu klein für alle ihre Bewohner wird, verlassen Lukas und Jim Knopf sie mit der zum Schiff umgebauten Lokomotive Emma. Auf ihrer Reise erleben sie spannende Abenteuer.

Alter: ab 4 Jahre Termine: bis 6.1. Ort: GOP, Georgstraße 36 Preis: 16,90 bis 19,90 Euro Kontakt: Tel. 30 18 67 10 Weitere Informationen: www.variete.de

Schauspiel Hannover

Drei weihnachtliche Darbietungen hat das Schauspiel dieses Jahr im Angebot.

Das Sams

Das Sams Quelle: Katrin Ribbe

Alle Kinder, die die Bücher von Paul Maar kennen, wissen: Am Samstag – da trifft Herr Taschenbier auf das Sams. Und damit beginnen für den braven Mann die Abenteuer. Denn die Wunschpunkte des Sams funktionieren nicht ohne Tücken: Man muss genau und exakt wünschen. Doch das gelingt nicht immer. Regisseur Tom Kühnel verknüpft in seiner Sams-Fassung die ersten drei Teile der beliebten Bücher und schickt das Sams und seinen Papa Taschenbier auf eine turbulente Wunsch-Reise.

Alter: ab 6 Jahren Termine: 10.11.-26.2. Ort: Schauspielhaus, Prinzenstraße 9 Preis: 15 bis 41 Euro Kontakt: Tel. 99 99 11 11 Weitere Informationen: www.schauspielhannover.de

In 80 Tagen um die Welt

In 80 Tagen um die Welt Quelle: Katrin Ribbe

Unter Regie von Tilo Nest bringt das Schauspielhaus Jules Verns Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“ auf die Bühne. Die Geschichte wurde noch vom Autor selbst für die Bühne bearbeitet. Seitdem gibt es unzählige Verfilmungen, Hörspiele und sogar Brett- und Computerspiele. Die Geschichte scheint zu begeistern und regt auch in der Weihnachtszeit zum Träumen an: Der Gentleman Phileas Fogg will zusammen mit seinem Diener eine Reise machen. Eine Weltreise. Und das in 80 Tagen. Abenteuer lassen nicht lange auf sich warten.

Alter: ab 6 Jahre Termine: 16.-20.12., 26.-27.12. Ort: Schauspielhaus, Prinzenstraße 9 Preis: 15 bis 41 Euro Kontakt: Tel. 99 99 11 11 Weitere Informationen: www.schauspielhannover.de

Weltweit Weihnacht

Jeden Tag vom ersten bis 20. Dezember laden die Märchen- und Geschichtenerzähler der Theaterpädagogik am Schauspiel um 17.30 Uhr ins Ballhof-Café ein. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee können Kinder und Erwachsene für eine halbe Stunde eine kleine besinnliche Auszeit nehmen und bekannten oder weniger bekannten Geschichten lauschen. An einigen Terminen hören Interessierte in diesem Jahr die Geschichten sogar zwei- oder dreisprachig in Deutsch, Arabisch und Kurdisch.

Alter: ab 4 Jahren Termine: 1.-20.12. Ort: Ballhof Café, Knochenhauerstr. 28 Preis: freier Eintritt Kontakt: Tel. 99 99 11 11 Weitere Informationen: www.schauspielhannover.de

Staatsoper Hannover

Des Kaisers neue Kleider

Staatsoper Hannover 2018/2019 Des Kaisers neue Kleider Vorpresse bubu Quelle: thomas m. jauk

„Des Kaisers neue Kleider“ ist eines der berühmtesten Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Witzig, listig und auch kritischen kommt auch das Musiktheater in der Staatsoper daher und entführt die Zuschauer in die Welt der klugen Vagabunden Zwick und Zwack, die eine Idee haben, wie sie zu Geld kommen können: Sie geben sich am kaiserlichen Hof als Kunstweber aus und behaupten, einen seltensten Kleiderstoff herstellen zu können. Der Kaiser ist begeistert und lässt sich mit seiner Eitelkeit hinters Licht führen.

Alter: ab 8 Jahre Termine: 6.12., 20.-21.1. u.w. Preis: 20 Euro Ort: Ballhof 1, Ballhofstraße 5 Kontakt: Tel. 99 99 10 83 Weitere Informationen: www.oper-hannover.de

Theater am Aegi

Das Theater am Aegi präsentiert zur Weihnachtszeit gleich vier märchenhafte Stücke.

Ritter Rost feiert Weihnachten

Ritter Rost feiert Weihnachten Quelle: Sophia Saggau

Mit dem Musical „Ritter Rost feiert Weihnachten“ gehen Jörg Hilbert und Felix Janosa auf Tournee und machen Halt in Hannover. Ritter Rost verkaufte sich als Buch etwa zwei Millionen mal und die Produzenten entdeckten auch das Bühnen-Potenzial der Geschichte. In dieser Version wird es sehr weihnachtlich: Der König fordert seine Ritter auf, auf ihren Burgen vorbildliche Weihnachten zu veranstalten. Ritter Rost fragt sich: „Was meint er bloß damit?“ Doch die Tante kann helfen: ein Riesenbaum, ganz viele Geschenke und Gäste müssen her.

Alter: ab 6 Jahren Termin: 2.12. Preis: 20,88 bis 31,85 Euro Ort: Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2 Kontakt: Tel. 12 12 33 33 Weitere Informationen: www.theater-am-aegi.de

Simsala-Grimm

Simsala-Grimm Quelle: Greenlight Media GmbH

Das Märchen „Dornröschen“ bekommt durch das mitwirken der kleinen Wesen Yoyo und Doc Croc eine neue Wendung, denn als alle Schlossbewohner durch den Fluch der Schwarzen Fee schlafen, sind die beiden noch wach und versuchen, Prinzessin Rosa aus ihrem hundertjährigen Schlaf zu erlösen. Yoyo und Doc Croc sind bekannt aus dem Kinderfernsehen und führen die Zuschauer durch die Musical-Inszenierung. Die Simsala-Grimm-Märchenhelden feiern nebenbei auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum.

Alter: ab 4 Jahren Termin: 23.12. Preis: 21,95 bis 31,95 Euro Ort: Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2 Kontakt: Tel. 12 12 33 33 Weitere Informationen: www.theater-am-aegi.de

Der gestiefelte Kater – neu vertont

Der gestiefelte Kater Quelle: Michéle Connah

Als Pop-Musical für Kinder wird das grimmsche Märchen hier inszeniert. Mit Soul, Funk und R´n´B wird die Geschichte des gestiefelten Katers aufgepeppt. Ob der Begriff Katzenmusik hier eine neue, gar positive Wendung bekommt, müssen Zuschauer selbst entscheiden. Das Märchen erzählt von einem Müllerssohn, der nichts als den Kater der Mühle erbt. Doch dieser ist schlau und verspricht seinem Besitzer ein Schloss und die schöne Prinzessin zur Frau. So geraten die beiden in ein spannendes Abenteuer.

Alter: ab 5 Jahren Termin: 14.12. Preis: 20,88 bis 31,95 Euro Ort: Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2 Kontakt: Tel. 12 12 33 33 Weitere Informationen: www.theater-am-aegi.de

Das Dschungelbuch

Das Theater Lichtermeer erzählt die Abenteuer des kleinen Menschenjungen Mogli, der von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Als der Tiger Shir Khan zurückkommt, wird Moglis Leben bedroht. Zusammen mit dem Panther Baghira und Balu dem Bären stellt er sich den Widrigkeiten. Zuschauer erwartet im Familienmusical nicht nur Tanz und Gesang, sondern auch Schattenspiele und Handpuppentheater. Die Neuadaption stammt aus der Feder des Komponisten Timo Riegelsberger, der 2013 schon mit „Peter Pan“ in Hannover zu Gast war.

Alter: ab 4 Jahre Termin: 1.12. Preis: 20,90 bis 31,85 Euro Ort: Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2 Kontakt: Tel. 12 12 33 33 Weitere Informationen: www.theater-am-aegi.de

Theater in der List

Hänsel und Gretel

Ein klassisches Weihnachtsmärchen der Gebrüder Grimm führt das Theater in der List auf. Die Geschichte kennt jedes Kind und gerade in der Weihnachtszeit wird das Zuckerhaus auch gern zu Hause nachgebaut: Die Geschwister Hänsel und Gretel verlaufen sich im Wald und kommen an das Haus der bösen Hexe. Sie haben Hunger und zu ihrem Erstaunen ist das Hexenhaus aus Lebkuchen und Süßigkeiten. Doch die Hexe erwischt die beiden.

Alter: ab 4 Jahren Termine: 25.11., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12. Preis: 8 bis 12 Euro Ort: Theater in der List, Spichern Straße 13 Kontakt: Tel. 89 71 19 46 Weitere Informationen: www.theaterinderlist.de

Theatrio

Geschichten, die an Weihnachten nicht fehlen dürfen, kommen auch aus Lönneberger und Bullerbü – Astrid Lindgren hat mit ihren Büchern Generationen gepackt. Das Theatrio spielt zu Weihnachten gleich zwei Geschichten aus der Lindgren-Welt und dazu noch zwei andere Stücke.

Die Weihnachtsgans Auguste

Weihnachtsgans Auguste Quelle: Stefan Spitzer

Der Untertitel dieses Stücks ist: „eine turbulente Weihnachtsgeschichte frei nach Friedrich Wolf“. Das verspricht kleinen und großen Zuschauern einen amüsanten Abend. Das Figurentheater Artisanen spielt die Geschichte bereits im November. Und darum geht es: Herr Löwenhaupt kauft eine lebendige Gans, die am Weihnachtsabend auf den Tisch kommen soll. Die Kinder Peter und Ellie taufen sie Auguste (Gustje) und spielen mit dem Tier. Ob die Gans tatsächlich als Braten verspeist wird, erfahren Interessierte im Theatrio.

Alter: ab 4 Jahre Termine: 27.-29.11. Preis: 6 bis 16 Euro Ort: Figurentheaterhaus Hannover, Großer Kolonnenweg 5 Kontakt: Tel. 89 95 942 Weitere Informationen: www.figurentheaterhaus.de

Michel feiert Weihnachten

Michel feiert Weihnachten Quelle: Theatrio

Gustav Gustavson erwartet Besuch zu Weihnachten. Seine Enkel werden kommen und er will ihnen eine Geschichte schenken: Die Geschichte von Michel aus Lönneberga, der an Weihnachten alle Armenhäusler zu sich nach Hause einlädt und sie mit den Vorräten für das große Familienfestessen bewirtet. Und diese Geschichte will Gustavson seinen Enkeln nicht nur vorlesen, er will sie ihnen richtig vorspielen. Das Pantaleon Figurentheater bringt beides, den Opa Gustav und sein Theaterstück für seine Enkel auf die Puppenbühne.

Alter: ab 4 Jahre Termine: 4.-6.12. Preis: 6 bis 16 Euro Ort: Figurentheaterhaus Hannover, Großer Kolonnenweg 5 Kontakt: Tel. 89 95 942 Weitere Informationen: www.figurentheaterhaus.de

Lotta feiert Weihnachten

Lotta feiert Weihnachten Quelle: Theatrio

Das Dornerei Theater mit Puppen widmet sich dem Buch „Lotta kann fast alles“ von Astrid Lindgren. Wie sich alles genau zugetragen hat, wird von Tante Berg und ihrem treuen Hund Skotty lebhaft erzählt und von den Puppenspielern stimmungsvoll gespielt. Was passiert? Lotta aus der Krachmacherstraße kann wirklich schon fast alles, findet sie. Und deshalb ist es für sie sicher auch ganz einfach einen Weihnachtsbaum zu beschaffen, obwohl alle Bäume in der Stadt schon ausverkauft sind.

Alter: ab 4 Jahre Termine: 29.-30.12. Preis: 6 bis 16 Euro Ort: Figurentheaterhaus Hannover, Großer Kolonnenweg 5 Kontakt: Tel. 89 95 942 Weitere Informationen: www.figurentheaterhaus.de

Nils Holgersson

Das Figurentheater von Eike Schmidt inszeniert die Reise der Wildgänse, die zusammen mit Nils die reise nach Lappland antreten. Leitgans Akka spielt eine zentrale Rolle in den gemeinsamen Abenteuern. Die Geschichten aus dem Buch von Selma Lagerlöf werden sehr schlicht mit Licht, Musik und Figurentheater in Szene gesetzt. Zuscheuer sollen ihren eigenen Fantasien viel Raum und Zeit geben und in die Welt der Zugvögel eintauchen.

Alter: ab 4 Jahre Termine: 24.-25.11., 30.11–1.12., 7.12., 14.12., 22.-23.12. Preis: 6 bis 16 Euro Ort: Figurentheaterhaus Hannover, Großer Kolonnenweg 5 Kontakt: Tel. 89 95 942 Weitere Informationen unter: www.figurentheaterhaus.de

Ladislaus und Annabella

Ladislaus und Annabella Quelle: Frank Kotte

Die Weihnachtsgeschichte von James Krüss erzählt von den Abenteuern der Puppe Annabella mit dem Bären Ladislaus. Beide sitzen in einem Warenhaus und Annabella weint und jammert. Der Weihnachtsabend ist gekommen und die zwei Spielzeuge sind nicht verkauft. Ob der Weihnachtsmann da helfen kann? Mit passender Musik führt das Theater Maskotte die kleine leise Geschichte auf.

Alter: ab 4 Jahre Termine: 16.12., 17.12. Preis: 6 bis 16 Euro Ort: Figurentheaterhaus Hannover, Großer Kolonnenweg 5 Kontakt: Tel. 89 95 942 Weitere Informationen: www.figurentheaterhaus.de

MeRz Theater

Im Merz Theater können Märchen-Begeisterte gleich drei Stücke sehen. Außerdem kommt ein Klassiker von Michael Ende zur Aufführung.

Bremer Stadtmusikanten

Bremer Stadtmusikanten Quelle: MeRz

Vier alte Tiere finden sich zusammen und wollen einen schönen Lebensabend verbringen: Esel, Hund, Katze und Hahn treffen auf ihrer Reise auf ein paar Räuber und jagen den Banditen einen gehörigen Schrecken ein.

Alter: ab 3 Jahre Termine: 24.-25.11. Preis: 6 Euro Ort: MeRz Theater, Brehmstr. 10 Kontakt: Tel. 81 56 03 Weitere Informationen: www.merz-theater.de

Rumpelstilzchen

Rumpelstilzchen Quelle: MeRz

Die hübsche Müllerstochter braucht dringend Hilfe: Sie ist im Kerker des Schlosses eingesperrt und soll Stroh zu Gold spinnen. Weil sie das nicht kann, bittet sie das Rumpelstilzchen um Hilfe. Das sonderbare Männchen kommt und rettet sie, aber nicht ohne eine Gegenleistung: Die Müllerstochter muss ihm ihr erstes Kind versprechen.

Alter: ab 3 Jahre Termine: 1.12.-2.12. Preis: 6 Euro Ort: MeRz Theater, Brehmstr. 10 Kontakt: Tel. 81 56 03 Weitere Informationen: www.merz-theater.de

Momo

Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, bringt das Merz ebenfalls auf die Bühne. Michael Endes Klassiker, in dem die grauen Männer und das Mädchen Momo konkurrieren, darf in keinem Bücherregal fehlen.

Alter: ab 6 Jahre Termine: 6.12., 8.12., 16.12. Preis: 6 Euro Ort: MeRz Theater, Brehmstr. 10 Kontakt: Tel. 81 56 03 Weitere Informationen: www.merz-theater.de

Frau Holle

Frau Holle Quelle: MeRz

Schnee an Weihnachten wünschen sich viele Kinder. Mal sehen, was Frau Holle da für uns tun kann. Im Märchen schüttelt die alte Dame ihre Betten und schon schneit es auf der Erde. Zwei Schwestern sollen ihr helfen, doch eine ist faul. Während die Goldmarie einen ordentlichen Lohn bekommt, wird die Pechmarie weniger großzügig beschenkt.

Alter: ab 3 Jahre Termin: 15.12. Preis: 6 Euro Ort: MeRz Theater, Brehmstr. 10 Kontakt: Tel. 81 56 03 Weitere Informationen: www.merz-theater.de

Die kleine Bühne

Rumpelstilzchen

Die kleine Bühne präsentiert Rumpelstilzchen in einem neuen Gewand und mit einer ergänzten Geschichte: Die Elfe Belladonna Immergrün hat ein neugeborenes Menschenkind gefunden. Der Elfe ist klar, dass es auf keinen Fall hier bleiben kann. Der Gnom, der wegen seiner spitzen Nase auch heimlich Rumpelstilzchen genannt wird, setzt alles daran, das Findelkind in seine Gewalt zu bringen.

Alter: ab 4 Jahren Termine: 1.12., 3.-4.12., 7.-9.12., 11.-14.12., 16.-19.12. Ort: Theater der Lukaskirche, Dessauerstr. 2 Preis: 6 bis 12 Euro Kontakt: Tel. 84 89 645 Weitere Informationen: www.die-kleine-buehne-hannover.de

Kinder Theaterhaus

Bärenwunder

Bärenwunder Quelle: Mark Eichenseher

Wolf Erlbruch schrieb die winterliche Geschichte „Bärenwunder“, die das Theaterhaus in der Vorweihnachtszeit aufführt. Der Bär erwacht aus dem Winterschlaf und stellt sich vor, wie schön es jetzt wäre ein starker Bärenvater zu sein. Aber wie soll er das anstellen? Wo kommen die Kinder eigentlich her? Wachsen sie auf Rübenfeldern oder kommen sie, wenn man Zucker auf die Fensterbank streut? Am Ende ist er ein klein bisschen klüger.

Alter: ab 4 Jahren Termine: 11.-13.12. Preis: 6 bis 12 Euro Ort: KinderTheaterHaus Hannover, im Alten Magazin, Kestnerstraße 18 Kontakt: Tel. 81 69 81 Weitere Informationen: www.kindertheaterhaus-hannover.de

Ein Schaf für‘s Leben

Ein Schaf für's Leben Quelle: Mark Eichenseher

Wenn ein Wolf auf ein Schaf trifft, scheint das gewaltsame Ende solch einer Begegnung vorprogrammiert. Doch in „Ein Schaf fürs Leben“ entwickeln sich die Dinge ganz anders: Der Wolf hat Hunger, aber dummerweise findet er an seinem Essen, dem Schaf, einen gewissen Gefallen. Nur soviel: Gefressen wird in dieser Nacht an diesem Ort niemand. Das Stück ist der Bilderbuch-Geschichte von Maritgen Matter nachempfunden.

Alter: ab 5 Jahren Termine: 14.12., 16.-20.12. Preis: 6 bis 12 Euro Ort: KinderTheaterHaus Hannover, im Alten Magazin, Kestnerstraße 18 Kontakt: Tel. 81 69 81 Weitere Informationen: www.kindertheaterhaus-hannover.de

Theater Erlebnis

Gretel und Hänsel

Gretel und Hänsel Quelle: Suse Stiller

In der Inszenierung von Suzanne Lebeau steht die Geschwisterliebe im Vordergrund. In diesem Theaterstück wird das Märchen „Hänsel und Gretel“ mit einer gehörigen Portion Humor aus der Perspektive einer älteren Schwester erzählt: Die Geburt ihres Bruders Hänsel wirbelt das Leben von Gretel ziemlich durcheinander. Plötzlich ist da ein kleiner lästiger Bruder. Als die beiden Geschwister von den Eltern aus großer Not im Wald ausgesetzt werden und bei der Hexe landen, ist die Versuchung groß, den Bruder gleich mit in den Ofen zu stoßen, damit alles wieder so ist, wie es früher einmal war.

Alter: ab 4 Jahren Termine: 2.12., 9.12. Preis: 6 bis 12 Euro Ort: Theater Erlebnis, Kornstraße 31 Kontakt: Tel. 39 70 794 Weitere Informationen: www.theater-erlebnis.de

Theater im Pavillon

Engel, Schaf und Nashorn

Engel, Schaf und Nashorn Quelle: Elke Cybulski

Elke Cybulski inszeniert eine Weihnachtsgeschichte von Chris Winter: Der kleine Engel Putt, ein humpelndes Schaf und ein großspuriges Nashorn machen sich zusammen auf den schnellsten Weg nach Bethlehem. Anfangs stehen sie einander misstrauisch gegenüber, doch auf der Reise treten ihre Schwächen, Wünsche und wahren Absichten zu Tage. Auf amüsante Art erfahren Zuschauer, was Vertrauen, Gewissen und Freundschaft bedeutet. Gelesen und gespielt wird die Geschichte von Matthias Alber, Heino Sellhorn (auch live am Kontrabass) und Sabine Trötschel.

Alter: ab 5 Jahren Termine: 9.-14.12. Preis: 7,60 Euro Ort: Theater im Pavillon, Lister Meile 4 Kontakt: Tel. 23 55 550 Weiter Informationen: www.pavillon-hannover.de

Theater im Turm

Dornröschen

Im Lister Turm spielt das Amateurtheater-Ensemble in diesem Jahr das Märchen „Dornröschen“ und beginnt die Vorstellung 100 Jahre nachdem die Prinzessin eingeschlafen ist. Nun soll sich endlich alles so fügen, wie es die gute Fee Taffi vorgesehen hat: Ein Prinz taucht auf, die Hecke verschwindet, Dornröschen wird mit einem Kuss geweckt. Aber bevor es so weit ist, haben die Fee Taffi und die beiden Wächter des Schlosses eine Menge zu tun, denn die böse Fee setzt alles daran, um das Happy End im letzten Moment doch noch zu verhindern.

Alter: ab 5 Jahren Termine: 1.-2.12., 8.-9.12. Ort: Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestr. 100 Preis: 5 bis 9,50 Euro Kontakt: Tel. 16 84 24 02 Weitere Informationen: www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Stadtteilzentrum-Lister-Turm

Im Zeltpalast

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Theater mit Puppen: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer Quelle: Heinz Lauenburge

Puppenspieler Heinz Lauenburger präsentiert im gut geheizten Zeltpalast den Klassiker von Michael Ende. Das beliebte Buch scheint unerschöpflich für die vielen Inszenierungen und wird hier noch einmal mit Puppen auf die Bühne gebracht. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer sind die besten Freunde. Zusammen mit der Lokomotive Emma machen sie sich auf den Weg, um Prinzessin Li Si aus der Drachenstadt zu befreien.

Alter: ab 4 Jahren Termine: bis 25.11. Ort: Im Zeltpalast, Schützenplatz Preis: 10 bis 12 Euro Kontakt: Tel. 0151 22 30 58 04 Weitere Informationen: www.theater-mit-puppen.de

Von Lisa Neugebauer