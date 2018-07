Hannover

Einsatz am Hauptbahnhof Hannover: Am Gleis 8 ist am Mittwoch gegen 13.15 Uhr ein Mann von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Der Zug kam aus Stuttgart und war in Richtung Hamburg-Altona unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt fuhr er gerade in den Hauptbahnhof ein. Das 59-jährige Opfer starb noch an der Unfallstelle.

Der Mann wurde unter dem ersten Waggon eingeklemmt, erst nach einer Stunde konnten Feuerwehrleute und Techniker der Bahn den Leichnam bergen. Die Insassen des ICE wurden in der Zwischenzeit aus dem Schnellzug geleitet, die Bundespolizei sperrte den den Abschnitt von Gleis 8 ab. Die Weiterfahrt des Unfall-ICE wurde gestrichen.

Wegen des Rettungseinsatzes kam es zu erheblichen Behinderungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, werden Züge teilweise zurückgehalten. Passagiere sollten vor Fahrtantritt ihre Reiseverbindung prüfen. Erst gegen 14.30 Uhr war der Feuerwehreinsatz im Hauptbahnhof beendet.

