Situation am Hauptbahnhof trotz Fahrplanänderungen entspannt

Aus der Stadt Nadelöhr wegen Brückenabriss - Situation am Hauptbahnhof trotz Fahrplanänderungen entspannt Seit heute gelten am Hauptbahnhof Hannover umfangreiche Fahrplanänderungen. Wegen einer Großbaustelle können insbesondere viele Fernzüge den zentralen Bahnhof nicht anfahren. Betroffen sind aber auch die Berufspendler.

01.10.2018, Niedersachsen, Hannover: Wenige Reisende warten an einem Service-Point im Hauptbahnhof. Nach Angaben der Bahn fallen aktuell wegen den Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke an der Königstraße pro Tag rund 350 Züge aus, weitere 170 müssen umgeleitet werden. Betroffen sind sowohl Fernverkehrszüge als auch Regional- und S-Bahnen. Foto: Moritz Frankenberg Quelle: Moritz Frankenberg