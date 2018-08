Eine 22-jährige Frau ist in der Nacht zu Sonntag in Hemmingen von einem bislang unbekannten Täter angegriffen worden. Der Mann schlug sein Opfer nieder, zog die Frau in einen Graben und versuchte dort, sie zu entkleiden. Ein Zeuge schreckte den Angreifer auf. Der mutmaßliche Vergewaltiger konnte entkommen.