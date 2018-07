Ein besonderer Festumzug zog am Sonntagvormittag durch Hannovers Innenstadt. Seite an Seite mit dem Bürgermeister Stefan Schostok, führte das Welfenpaar Prinz Ernst-August und Ekaterina den Schützenmarsch zum Festplatz an. Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein machten das Spektakel zu einem beliebten Ausflugsziel für Hannoveraner.